Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил отменить действующий мораторий на проверки заведений общественного питания, который был введен в марте 2022 года и должен был действовать до 2030 года. Он обратился с этим предложением к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, ссылаясь на недавние случаи массовых отравлений.

Кошелев считает необходимым возобновить проверки с 1 января 2025 года, особенно в учреждениях, которые обеспечивают питанием школы, детские сады и оздоровительные лагеря. Помимо этого, депутат предлагает усилить контроль качества продуктов и блюд на всех этапах их производства и доставки, а также ввести персональную ответственность за нарушения стандартов.

Инициатива Кошелева возникла на фоне участившихся случаев пищевых отравлений в детских лагерях и санаториях. В качестве примера он привел несколько инцидентов: в Евпатории в лагере «Каламитский бриз» 26 детей были госпитализированы с признаками кишечной инфекции, в тувинском лагере «Чагытай» пострадали 46 ребят, а в «Огоньке» в Светлогорске отравились 32 человека. Эти случаи подчеркивают необходимость возвращения строгого контроля за безопасностью продуктов в местах массового питания.