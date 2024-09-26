Во время раскопок в древнем городе Эфесе, который расположен в современном Сельчуке (Турция), археологи сделали уникальную находку — гробницу, принадлежащую гладиатору, жившему в III веке нашей эры. Несмотря на то что останки этого человека не сохранились, саркофаг, в котором он был похоронен, стал источником ценной информации. Спустя два столетия после его смерти саркофаг был вновь использован для захоронения еще 12 человек, что указывает на коллективное погребение.

На внешней стороне саркофага сохранилась надпись, подтверждающая, что его первоначальным владельцем был гладиатор по имени Евфрат. При повторном использовании гробницы внутри вырезали три христианских креста, а в VII–VIII веках на крышке появились дополнительные кресты. Эта находка дала ученым возможность взглянуть на эволюцию погребальных традиций от римских времен до христианской эпохи.

Руководитель раскопок Синан Мимароглу подчеркнул важность открытия. Исследования показали, что всего в 20 сантиметрах под поверхностью земли были обнаружены не только гробницы, но и водопроводные системы, дренаж, мозаики. Это позволяет утверждать, что под землей скрывается значительное количество древних сооружений.

Особенно интересен тот факт, что первоначально рядом с гробницей гладиатора находилось небольшое захоронение, которое позже было преобразовано в базилику с деревянной крышей, а затем в купольную церковь. Это изменение произошло при византийском императоре Юстиниане I. Погребения внутри церкви, по мнению ученых, вероятнее всего, принадлежали представителям знати или духовенства, поскольку обычных людей столь тщательно не хоронили бы в стенах церкви.

Мимароглу также отметил, что в других местах Турции, таких как Стамбул и Мраморное море, встречались гробницы с крестами, однако они были выполнены из материалов более низкого качества. Это делает найденный саркофаг гладиатора в Эфесе уникальным по своему стилю и значимости.

Раскопки в Эфесе ведутся уже почти сто лет, начиная с 1921 года, и с тех пор археологи продолжают находить удивительные артефакты. Эфес был одним из крупнейших городов древности, славившимся своими памятниками и архитектурой. Сегодня этот древнегреческий город является одной из самых известных достопримечательностей Турции.