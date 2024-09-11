Днем в среду, 11 сентября, в Днепропетровске прогремел взрыв. Депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале написал, что сработала ПВО, однако затем уточнил, что он лишь на это надеется.

Выяснилось, что надежды были напрасными. Уже появилась информация, что ракета “Искандер” поразила цех по производству пороха в населенном пункте Днепровское. Жители Каменского пишут, что из того района идет сильный дым, попадание было максимально точным.

Воздушная тревога объявлялась также в Одесской и Полтавской областях, однако информации о взрывах из этих регионов пока не поступало.

Напомним, ВС РФ продолжают “выворачивать наизнанку” военную и промышленную инфраструктуру Украины, существенно снижая боеспособность ВСУ и ограничивая их шансы на успешные действия на Донбассе и в Курской области.