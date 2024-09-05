В Дагестане произошёл инцидент, который вызвал большой резонанс в обществе. Молодой человек выстрелил в свою 17-летнюю девушку из пневматического пистолета после того, как узнал, что она заразила его и восьмерых его друзей гонореей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

История началась с того, что пара познакомилась в одном из пивных баров Махачкалы. Несмотря на предупреждения друзей о репутации девушки, юноша не придал этому значения и даже представил её своей семье. Вскоре они стали жить вместе.

Однако его приятели решили вмешаться и показать парню истинное лицо его избранницы. Для этого они пригласили девушку на вечеринку, где она прямо на глазах у своего возлюбленного изменила ему. Это событие стало последней каплей: молодой человек потерял контроль и выстрелил девушке в ногу.

После инцидента девушка обратилась в полицию с заявлением. Дополнительно выяснилось, что не только сам стрелявший, но и его друзья заразились гонореей. Эта ситуация стала ещё одним ударом для юноши, который ранее отказывался верить слухам о поведении своей девушки.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях и стал предметом серьёзных споров о доверии в отношениях, а также о том, как далеко могут зайти эмоциональные реакции людей.