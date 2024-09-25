В Дагестане сотрудники силовых структур задержали пятерых человек, которых подозревают в содействии украинским телефонным мошенникам. По информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ РФ, эта группа была частью организованной преступной схемы, направленной на хищение денег у россиян в интересах украинских колл-центров.

Следствие установило, что злоумышленники заключали фиктивные договоры с операторами связи на оказание услуг IP-телефонии. Это позволяло им использовать многоканальные телефонные номера, которые затем передавались украинским мошенникам. С помощью специального оборудования они обеспечивали доступ к российской системе связи. Мошенники звонили гражданам России, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, спецслужб или банков, вводя людей в заблуждение.

По предварительным данным, ущерб от действий этой группы составил более 100 миллионов рублей. Однако окончательная сумма может оказаться значительно выше. Также рассматривается версия, что часть украденных денег могла быть использована для финансирования вооружённых сил Украины.

На данный момент возбуждено более 190 уголовных дел в различных регионах страны. Задержанным предъявлены обвинения в пособничестве мошенничеству, и они уже находятся под арестом.

ФСБ продолжает расследование, выясняя все детали деятельности этой организованной группы и её возможные связи с другими преступными элементами.