В Черноморске (Ильичевске) Одесской области зафиксирован прилет двух ракет, предположительно оперативно-тактического комплекса “Искандер”.

Telegram-канал “Типичная Одесса” сообщил, что удар наносился по инфраструктуре местного морского порта. Жители города, которые стали очевидцами взрыва, заявляют, что прилет был по железнодорожному мосту между Черноморском и Александровкой.

Этот мост действительно является частью инфраструктуры порта, он соединяет его с Одессой. Летом по этому сооружению уже наносились удары, однако возможность осуществлять транспортировку техники и вооружения удалось восстановить.

Второй взрыв прогремел в районе порта, сообщается о треснувших стеклах в находящихся рядом домах. Кроме того, населенный пункт Александровка остался без света.

Напомним, в ночь на 14 сентября в Одессе и Черноморске гремели взрывы, жители рассказали о звуках дронов-камикадзе “Герань”, а также об ожидаемо неудачной работе украинской ПВО, которая разнесла несколько частных домов неподалеку от Черноморска.