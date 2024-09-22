В Брянской области военнослужащие Росгвардии успешно уничтожили несколько украинских беспилотников, используя стрелковое оружие. Пресс-служба ведомства сообщила, что инцидент произошёл в приграничном Стародубском районе.

ВСУ направляли свои ударные дроны на мирные населенные пункты Брянской области, однако росгвардейцы своевременно обнаружили их и уничтожили точными выстрелами из специально предназначенного карабина, автомата и пулемета. Тем самым они защитили жителей от вражеской атаки, предотвратили возможные разрушения.

Чуть позже в том же районе военнослужащий заметил приближающийся FPV-дрон и также уничтожил его с помощью стрелкового оружия, таке предотвратив потенциальную угрозу.