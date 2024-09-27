Мессенджер Discord, который пользуется популярностью среди геймеров и IT-специалистов, может быть заблокирован в России. Причиной этому стали пять новых решений Роскомнадзора, указывающих на нарушение законодательства платформой. Об этом изданию “Коммерсантъ” стало известно от источника, знакомого с ситуацией.

Как сообщается, блокировка может произойти “в ближайшие дни”, если выявленные нарушения не будут устранены. По словам представителя игровой индустрии, сейчас в отрасли активно обсуждается возможность замедления работы Discord на территории России.

Проблемы с мессенджером уже замечены пользователями — с 20 сентября начались сбои в работе как мобильной, так и веб-версии приложения. По данным сервиса Downdetector, 26 сентября более 11 тысяч пользователей из России сообщили о неисправностях.

Это не первый случай, когда Discord сталкивается с трудностями в России. Летом 2023 года платформу оштрафовали на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещённый контент. А в 2024 году мессенджер временно оказался недоступен из-за DDoS-атак или попыток обойти ограничения на другие сервисы.