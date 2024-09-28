После официального подтверждения гибели лидера “Хезболлах” Хасана Насруллы в районах Бейрута, где проживают преимущественно шииты, начались автоматные залпы в воздух, сообщает корреспондент РИА Новости. Жители таким образом выразили свою скорбь, что является традиционным способом почтить память усопших в Ливане.

Ранее движение “Хезболлах” сообщило, что Насрулла погиб в результате массированного авиаудара израильских ВВС по южным пригородам Бейрута. Атака произошла в пятницу вечером, что вызвало значительные разрушения в пострадавших районах. По данным очевидцев, до сих пор видно, как из некоторых кварталов поднимаются клубы дыма.

На радио и телеканалах, связанных с шиитским движением, звучат поминальные молитвы из Корана. В небе продолжают летать израильские дроны, контролируя ситуацию в районе, подвергшемся бомбардировке.