Военный корреспондент Александр Коробов, работающий на ГТРК «Белгород», оказался в больнице с травмами, причины которых пока остаются неясными. Информация об этом появилась в ряде белгородских Telegram-каналов.

Согласно сообщению одного из каналов, Коробов получил травмы при «невыясненных обстоятельствах», после чего был госпитализирован. В это время украинское Министерство обороны заявило о якобы ликвидации военкора, утверждая, что покушение на его жизнь было связано с его «преступлениями против Украины».

В Telegram-канале Ксении Собчак «Осторожно, новости» отметили, что украинская сторона даже опубликовала кадры, на которых, как утверждалось, запечатлено тело Коробова. Однако местные белгородские источники опровергают эту информацию, подчёркивая, что журналист жив.

Александр Коробов широко известен своими материалами о событиях в приграничных районах Белгородской области. Он активно освещал украинские обстрелы и другие события, происходящие в таких городах, как Белгород и Шебекино. В 2023 году его вклад в информационную поддержку был отмечен благодарностью Управления Росгвардии по Белгородской области.

Ситуация вокруг Коробова остаётся неопределённой, однако его работа продолжает оставаться в центре внимания как местных, так и украинских СМИ.