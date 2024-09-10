В Англии разразился скандал после того, как сотрудница полиции, Оливия Морфью, оказалась в центре расследования из-за попытки обмануть систему. Как сообщает Daily Star, Морфью заявила начальству, что была атакована злоумышленником с ножом во время исполнения своих служебных обязанностей. Она рассчитывала получить компенсацию за якобы полученные травмы.

Вскоре после этого инцидента началось официальное расследование. В ходе проверки было установлено, что раны были нанесены самой полицейской, а отчеты она сфальсифицировала. Женщина надеялась, что таким образом она сможет получить денежные выплаты.

«После завершения расследования в апреле мы передали материалы дела в Королевскую прокурорскую службу», – сообщили представители полиции.

В результате Оливия Морфью была уволена с работы. Теперь ее судьбу будет решать суд. Если он станет на сторону обвинения, то экс-полицейской придется уплатить штраф и отправиться за решетку.