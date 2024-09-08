В сети появились уникальные кадры, демонстрирующие успешное применение нового FPV-дрона, управляемого с помощью оптоволоконного кабеля, а не радиосигнала. Этот инновационный подход позволяет дрону передавать видеоизображение высочайшего качества, которое остаётся стабильным даже в условиях сильных электронных помех. Такие помехи, к примеру, часто используются для защиты от беспилотных аппаратов, но на дроны с оптоволокном они не действуют.

Прозрачная, почти невидимая нить оптоволокна соединяет дрон с оператором и обеспечивает стабильную связь. Однако у этой технологии есть и недостатки. Кабель достаточно хрупкий и может легко порваться, например, при сильном порыве ветра. Несмотря на это, такой дрон имеет одно важное преимущество он может работать внутри зданий, что недоступно для обычных радиоуправляемых моделей.

Недавно канал “Северный ветер” опубликовал запись с курского приграничья, на которой показан момент успешной операции с использованием такого дрона. Аппарат медленно патрулировал пустые ангары, внимательно осматривая каждый угол. В одном из помещений он обнаружил украинский автомобиль. Это был только первый этап операции.

Другой дрон, участвующий в той же миссии, неожиданно нашёл экипаж этой машины, который спокойно спал в отдельном помещении. Самое удивительное, что солдаты оставили двери своего укрытия открытыми, и беспилотник свободно влетел внутрь. Это оказалось их роковой ошибкой. Квадрокоптер, не тратя времени, направился в угол, где находились противники.

Одним из таких беспилотников, активно используемых в Курской области, является “Князь Вандал Новгородский”. Этот дрон доказал свою эффективность, особенно в условиях, когда традиционные радиоуправляемые аппараты сталкиваются с проблемами помех. Он продолжает успешно выполнять задачи на приграничной территории, демонстрируя, как современные технологии меняют лицо боевых операций.

Таким образом, использование оптоволоконных дронов стало новым шагом в развитии беспилотных технологий. Их способность обходить системы радиоэлектронной борьбы и эффективно работать в закрытых помещениях делает их незаменимыми в современных условиях.