Университет в Японии скрыл данные о домогательствах ректора к студентам

Правление Нагойского университета искусств отклонило просьбу профсоюза преподавателей опубликовать отчет о расследовании многочисленных заявлений студентов о сексуальных домогательствах со стороны ректора университета. Отказ был объяснен тем, что права домогающегося руководителя «также должны быть защищены». Источник: Mainichi Shimbun.

Японское новостное издание сообщает, что оператор частного университета в г. Нагоя (префектура Айти) – образовательная корпорация Nagoya Jiyu Gakuin – аналогично объяснила отказ предоставить студентам объяснения по поводу обвинений, ранее выдвинутых в адрес теперь уже экс-ректора Наохико Киси.

После получения отчета от комитета по расследованию, образованного для разбирательства обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против ректора, представитель японской образовательной корпорации в марте 2024 года заявил: «Доказательства каких-либо домогательств, заслуживающих наказания, не обнаружены».

Однако газете Mainichi Shimbun стало известно о том, что в отчете комитета говорилось, что некоторые действия в отношении студентов «могут считаться сексуальными домогательствами» и являются «неуместными».

Права ректора против прав студентов

Парни, обучающиеся в Нагойском университете (на фото), неоднократно обращались к его оператору с просьбой дать объяснения и опубликовать отчет, но там продолжают игнорировать эти обращения.

Источники, близкие к университету, сообщили, что одним из пунктов требований профсоюза преподавателей в отношении улучшении условий труда в текущем учебном году включают публикацию отчета о случаях сексуальных домогательств к студентам, добросовестное информирование по этому вопросу и принятие строгих мер.

Также профсоюз потребовал, чтобы преподавательский состав и студенты, которые сообщают о «чем-то неправильном», не были поставлены в невыгодное положение. Во время коллективных переговоров с июня по август 2024-го профсоюз преподавателей еще раз поставил под сомнение позицию правления образовательной корпорации.

Руководство профсоюза также не согласилось с тем, что комитет по расследованию, сформированный Nagoya Jiyu Gakuin, состоял из четырех сотрудников администрации, включая старшего члена образовательной корпорации, а также двух специально нанятых юристов. «Если решение будет вынесено исключительно собственными сотрудниками, оно, конечно, будет снисходительным», – заявили в профсоюзе, потребовав сформировать новый комитет, состоящий исключительно из сторонних членов.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили японскому изданию, что в ответ на запрос профсоюза представитель образовательной корпорации ответил так: «Права человека, совершившего правонарушение, также должны быть защищены», «Мы не обязаны публиковать отчет» и «Студенты не желают вступать в диалог».

Что касается отсылки правления университета к правам человека, совершившего правонарушение, один из профсоюзных лидеров гневно отметил: «Это странное заявление преследует целью защиту самой организации. Мы хотим получить ответ, который честно взглянет на пострадавших студентов».

Он продолжил: «Преподавательский состав делает все возможное для студентов, чтобы сделать университет наилучшим, но если ректор и другие займут такую ​​позицию, имидж Нагойского университета ухудшится, и это может повлиять на набор учащихся».

Когда журналисты Mainichi Shimbun обратились в Nagoya Jiyu Gakuin за комментарием, там ответили: «Ответственное лицо недоступно, поэтому мы не можем дать комментарий».