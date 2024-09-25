Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о планах проведения операций за пределами страны в 2025 году. В интервью изданию LB.ua Умеров рассказал, что Украина планирует использовать дальнобойное оружие для реализации этих задач, подчеркнув важность их успешного выполнения.

«Все запланированные на 2025 год операции должны быть осуществлены», — отметил глава Минобороны.

По его словам, ключевым фактором для достижения этих целей является поддержка со стороны международных партнёров, как военная, так и финансовая. Умеров подчеркнул, что приоритетом его ведомства остаётся укрепление обороноспособности страны и повышение эффективности вооружённых сил Украины.

Министр также отдельно отметил зависимость Украины от помощи союзников, которая, по его словам, является единственной составляющей оборонного потенциала страны.