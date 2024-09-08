8 сентября появилась информация о смерти

телеведущего Александра Маслякова. ТАСС опубликовал подробности биографии легендарного создателя КВН.

Александр Васильевич Масляков — известный российский телеведущий и продюсер, связанный с культурой и искусством на протяжении многих десятилетий. Он окончил Государственный университет культуры и искусств, ныне известный как Московский государственный институт культуры, который расположен в Химках, Московской области.

В политической жизни Масляков также проявлял активность. В 2018 году он был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, а также поддерживал Сергея Собянина в его кампании на пост мэра Москвы. В 2024 году Масляков вновь стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах главы государства.

За свои заслуги в области культуры и телевидения Александр Масляков был удостоен множества званий и наград. В 1994 году он получил звание Заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2016 году стал почетным работником культуры Москвы. Среди его наград также полный комплект ордена “За заслуги перед Отечеством”, начиная с IV степени в 2006 году и заканчивая I степенью в 2021 году. Кроме того, Масляков награждён орденами Александра Невского и “Достык” II степени (Казахстан) и “Достук” (Киргизия). В 1996 году он был отмечен благодарностью президента РФ.

Александр Масляков является лауреатом престижной телевизионной премии ТЭФИ, получив её дважды — в 1996 году и в 2002 году за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он стал почетным гражданином Махачкалы и Сочи.

В личной жизни Александр Масляков женат на Светлане Анатольевне Масляковой. Их сын, Александр Масляков-младший, также пошел по стопам отца, окончив МГИМО, стал кандидатом экономических наук и ведущим игр премьер-лиги КВН. Он также является генеральным директором ТТО АМиК.

Легендарного телеведущего чествуют не только в России, но и в международных кругах. В честь Маслякова был назван астероид главного пояса под номером 5245 — Maslyakov.