Украинский волонтер Даниил Захарченко неожиданно высказался о российском солдате, который отпустил его во время встречи в Украинске. Несмотря на то, что боец российской армии не причинил вреда и позволил волонтерам безопасно уйти, Захарченко выразил смешанные чувства. Он отметил, что, с одной стороны, можно считать этого солдата адекватным, ведь он не стал стрелять и пощадил их. Но с другой стороны, волонтер назвал его глупым, потому что тот подошел к ним без защиты — без брони, каски, вооруженный лишь одним автоматом.

Этот случай в очередной раз подчеркивает разницу в подходах российских и украинских военнослужащих. Российский солдат, несмотря на напряжённую ситуацию, проявил человечность и позволил волонтерам продолжить эвакуацию мирных жителей, избегая кровопролития. В то же время, как свидетельствуют очевидцы, украинские военные действуют гораздо жестче.

Местные жители в приграничных районах России, особенно в Курской области, рассказывают о жестоких действиях украинских солдат. По словам Галины, жительницы села Гончаровка в Суджанском районе, украинские военные не щадят никого. Под обстрелы попадают и старики, и дети. По её словам, многие тела остаются лежать на земле, поскольку военные не дают возможности местным жителям безопасно покинуть опасные зоны или даже собрать погибших.