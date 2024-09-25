Киевский военкор Василий Пехньо заявил, что ситуация для украинской армии в Угледаре серьёзно осложнилась. Он охарактеризовал происходящее как “адские условия”, отмечая, что обстановка становится всё более критической.

По его словам, российские войска активно наносят удары по логистике украинской армии, разрушая военные машины с невероятной скоростью.

“Машины уничтожаются одна за другой, как семечки”, — цитирует Пехньо телеканал “Киев 24”.

Эксперт также подчеркнул, что большую часть этих атак осуществляют российские FPV-дроны, которые эффективно нейтрализуют технику ВСУ.

По мнению Пехньо, утрата Угледара уже близка к неизбежной. Бои в центральной части города стали более интенсивными, и украинские подразделения, которые удерживали свои позиции с начала боевых действий, начали отступать, оказавшись в окружении.

Ситуация в городе, по мнению эксперта, достигла критической точки, и шансы на сохранение позиций в Угледаре для Киева стремительно снижаются.