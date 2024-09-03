После завершения Паралимпиады в Париже украинский спортсмен Александр Литвиненко, занявший третье место в прыжках в длину, допустил резкие высказывания в адрес российского атлета Евгения Торсунова, завоевавшего золотую медаль.

Литвиненко выразил недовольство тем, что уступил «нейтральному» спортсмену, подчеркнув, что для него никто из россиян не является действительно нейтральным, поскольку они, по его мнению, поддерживают специальную военную операцию. Эти слова украинского паралимпийца были переданы изданием Sport24 со ссылкой на украинские СМИ.

В этом году на Паралимпиаду заявились 48 легкоатлетов, 35 пловцов, а также несколько представителей других видов спорта, включая тхэквондо, триатлон и настольный теннис. Международный паралимпийский комитет одобрил 90 заявок на участие в играх. Однако двое российских спортсменов не смогли принять участие в соревнованиях, так как им было отказано в выдаче виз французскими властями.