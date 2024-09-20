Военнопленный, который ранее находился в местах лишения свободы на Украине, рассказал о принудительной мобилизации заключённых в ряды ВСУ. В интервью РИА Новости он поделился, что ему предложили пойти на фронт прямо в тюрьме. По его словам, представители территориальных центров комплектования (ТЦК) прибыли в военной форме и начали вербовку среди осуждённых.

Изначально многие заключённые не проявили интереса к предложению воевать. Однако вскоре ситуация изменилась: тем, кто отказывался, начали добавлять к срокам лишения свободы дополнительные годы. Сначала это казалось недостоверной угрозой, но позже оказалось, что добавление сроков стало реальностью. Обычно увеличивали наказание на три-пять лет, что заставило многих согласиться на мобилизацию.

Таким образом, под давлением и угрозами значительная часть заключённых приняла решение присоединиться к ВСУ, чтобы избежать увеличения срока пребывания в местах лишения свободы.