Вооружённые силы Украины совершили атаку с использованием дрона на жилой дом в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз на своей странице в Telegram.

По его словам, в результате удара в одном из многоквартирных домов, расположенных на проспекте Строителей, возник пожар. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий атаки. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Атаки на Энергодар со стороны ВСУ происходили и ранее. 20 сентября в результате удара беспилотником был повреждён трансформатор на подстанции «Заря», расположенной неподалёку от территории Запорожской атомной электростанции.

Напомним, Энергодар и ЗАЭС находятся под контролем ВС РФ с первых дней специальной военной операции.