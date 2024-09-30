Украинский парламентарий Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в действиях, которые ставят под угрозу развитие IT-технологий в украинской армии. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Безуглая рассказала, что ключевые IT-специалисты, которые в течение года разрабатывали программное обеспечение для военной разведки и ситуационной осведомленности, были переведены на службу в боевые подразделения. Она подчеркнула, что такие решения не только подвергают специалистов прямой опасности, но и существенно повышают риск их пленения российскими войсками. “Айтишники” владеют сверхсекретной информацией, которая может попасть в руки ВС РФ.

По мнению депутата, из-за этих действий оказались под угрозой многие стратегические разработки в сфере разведки, созданные украинскими IT-специалистами. Безуглая также ранее выражала недовольство решениями Сырского, обвинив его в том, что вывод боевых бригад с ключевых направлений на Донбассе способствует российским войскам.