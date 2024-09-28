В Киеве во второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога, о чём свидетельствуют данные официальных источников. Первая тревога была объявлена около 02:19 и длилась 21 минуту, как ранее сообщали украинские СМИ.

Также поступили сообщения о взрывах в других регионах Украины. В частности, издание «Общественное» проинформировало о взрывах в Днепре и вблизи Черкасс. На данный момент в “красной зоне” тревоги находятся восемь областей страны.

За день до этого взрывы также произошли в Днепре и Запорожье. В Киеве и Харькове тоже были зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги. Согласно данным «Страна.ua», удары также были нанесены вблизи военного аэродрома, расположенного в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.