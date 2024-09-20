В Одессе принято решение снести памятник знаменитому русскому поэту Александру Пушкину. Этот шаг уже официально утвержден распоряжением, которое подписал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он заявил, что решение окончательное, и в скором времени памятник будет демонтирован.

Однако не все поддерживают эту инициативу. Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее выступил против сноса монумента. Он выразил мнение, что памятник Пушкину является неотъемлемой частью истории города и внесен в реестр объектов культурного наследия ЮНЕСКО. По его мнению, уничтожение такой важной исторической и культурной ценности неприемлемо.

Интересно, что еще до этого решения памятник Александру Пушкину в Одессе был использован в политическом контексте. Представители центра депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее одели памятник в традиционную украинскую вышиванку. Таким образом, они хотели символически выразить протест против того, что считают заимствованием украинской культуры Россией.

Решение о снесении памятника принято в рамках так называемой “декоммунизации”, давно покинувшей границы адекватности. До Пушкина “коммунисткой” была признана также основавшая Одессу Екатерина Вторая, памятник которой тоже снесли.