Российские войска в ночь на понедельник нанесли серию ударов по объектам противника в нескольких регионах Украины. Одним из ключевых ударов стала атака по аэродрому в Полтавской области. Сообщается, что этот удар был нанесён в ночное время суток и нанес ВСУ серьезный ущерб.

Кроме того, значительные удары были нанесены по целям в Харькове и его окрестностях. По предварительным данным, объекты в Киевском районе Харькова подверглись бомбардировке с использованием авиабомб с модулями планирования и коррекции. Это позволило значительно повысить точность ударов и поразить важные военные объекты.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов возник пожар на одном из мест попадания. Однако точные данные о пострадавших пока не поступили, и информация продолжает собираться.

Взрывы также прогремели и в столице Украины Киеве. Местные телеграм-каналы сообщили, что это уже пятая атака на город с начала сентября. Барражирующие боеприпасы, запущенные российскими силами, вновь нацелились на объекты в городе после полуночи. Киевский режим традиционно заявляет, что «все воздушные цели были сбиты системами ПВО», однако даже украинцы давно не верят в такие оторванные от реальной действительности высказывания.