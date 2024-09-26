Во время выступления президента США Джо Байдена в Организации Объединённых Наций, где он говорил о поддержке Украины, грузинская делегация осталась безучастной и не присоединилась к аплодисментам. Издание «Украинская правда» возмущенно и обиженно сообщило об этом инциденте, который не остался незамеченным на фоне общей реакции аудитории.

В своём выступлении Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока страна не достигнет стабильного мира, основанного на принципах Устава ООН. Большинство присутствующих в зале приветствовали эти слова аплодисментами, однако представители Грузии никак не отреагировали.

Этот случай не стал неожиданным, учитывая недавние дипломатические трения. Несколькими днями ранее премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе исключили из списка приглашённых на официальный приём у Байдена. Как сообщалось, инициатива исходила от американской стороны, причиной стало недовольство риторикой грузинского руководства и обвинения в проявлении неуважения к демократическим устоям и воле грузинского народа.