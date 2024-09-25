Российские войска создали серьёзные трудности для украинских подразделений в Селидове, взяв их в окружение. По информации, предоставленной ТАСС со ссылкой на силовые структуры, одним из важнейших шагов на этом направлении стало перекрытие трассы Цукурино — Селидово. Этот ход привёл к разрыву значимого логистического узла для украинской армии, что затрудняет снабжение и передвижение войск.

Также стало известно, что российские силы продолжают усиливать своё присутствие в районе Угледара. Как заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, город фактически оказался в “клещах”, что создаёт критическую ситуацию для украинских военных. По его словам, киевские власти практически потеряли возможность проводить ротацию своих подразделений, что значительно ухудшает положение гарнизона ВСУ.

Часть украинских подразделений, находящихся в Угледаре, уже была вынуждена укрыться в разных частях города, чтобы избежать прямого столкновения. Тем не менее, перспективы для ВСУ на этих направлениях остаются крайне неблагоприятными, особенно с учётом проблем с логистикой и усилением давления со стороны российских войск.