В матче 1-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА сборная Украины встретилась с командой Албании. Игра прошла на нейтральной территории — на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге, Чехия. Главным арбитром матча был португалец Луиш Годинью. В напряженной встрече победу одержала сборная Албании со счётом 2:1.

Первыми открыли счёт украинцы. На 49-й минуте защитник Ефим Конопля забил мяч, воспользовавшись передачей Виталия Миколенко. Однако Албания быстро восстановила равновесие. Уже на 54-й минуте Ардиан Исмайли забил ответный гол за свою команду. Решающий момент встречи произошёл на 66-й минуте, когда Ясир Асани, получив пас от Рея Манаи, забил победный мяч для Албании.

После этого матча Албания занимает второе место в группе, набрав три очка. Украина, не заработавшая очков, находится на третьем месте.

Напомним, что действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, которая в финале прошлого розыгрыша в серии пенальти обыграла Хорватию.