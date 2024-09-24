Российские войска нанесли удар по Краматорску, уничтожив зенитный ракетный комплекс С-300, принадлежащий вооруженным силам Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Донбасский партизан».

Удар был нанесен по позициям ВСУ в северной части города, в районе Иловых полей. Для атаки использовалась реактивная система залпового огня «Торнадо-С». В результате удара уничтожена пусковая установка ЗРК С-300, а детонация боекомплекта привела к дополнительным повреждениям. Пострадала также вторая пусковая установка, командный пункт и радиолокационная станция. Все девять членов расчета комплекса, включая командира и оператора, погибли.

Кроме того, российская авиация нанесла удар по аэродрому в Краматорске с применением корректируемых авиабомб. По предварительным данным, на объект было сброшено четыре боезаряда и все достигли целей, однако информация о нанесенном ущербе и потерях пока уточняется.