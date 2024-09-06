В конце августа российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по сухогрузу в районе Бурлачьей Балки в Одесской области. На борту судна находилось вооружение, предназначенное для украинских войск. Как сообщает источник, в результате этой атаки были уничтожены 20 иностранных наемников, которые сопровождали разгрузку оружия. Этот удар стал частью продолжающихся действий России по блокированию поставок вооружений для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 4 сентября был нанесен еще один удар по складам, где хранились и готовились к использованию безэкипажные катера (БЭК), используемые украинской стороной для военных операций. Объект находился недалеко от Одессы. В результате ракетного удара были уничтожены 20 надводных беспилотников. Еще 38 катеров получили значительные повреждения, что также ослабило способности противника.

Эти операции проводились с применением оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М”. Ракетные удары нацелены на разрушение стратегических объектов, связанных с военной инфраструктурой Украины, а также на устранение иностранных наемников, оказывающих поддержку ВСУ.

Уничтожение БЭК и запасов оружия в районе Одессы стало важным этапом в ограничении возможностей украинских сил в Черноморском регионе.