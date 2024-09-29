Мужчина, которого правоохранители задержали за избиение пенсионерки в Ульяновске, публично извинился перед ней. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк на своем Telegram-канале.

Мужчина признался, что трижды ударил женщину по лицу, добавив, что сожалеет о своем поступке.

«Прошу у нее прощения», — сказал он

На вопрос, по какой причине он набросился на безобидную старушку, мужчина внятно ответить не смог. Он лишь заявил, что “так получилось”.

Ранее стало известно, что инцидент произошел на улице 50-летия ВЛКСМ. Мужчина подошел к пожилой женщине, которая продавала цветы у магазина, и нанес ей несколько ударов кулаком.

РИА Новости сообщает, что правоохранители возбудили в отношении напавшего уголовное дело по пункту “а” части 1 статьи 213 УК РФ “Хулиганство с применением насилия к гражданам”