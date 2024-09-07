Генеральный директор “Росатома” Алексей Лихачев выразил серьёзные опасения по поводу возможных последствий в случае атаки Вооружённых сил Украины на Курскую атомную электростанцию. По его словам, потенциальный удар по АЭС может привести к катастрофе, масштабы которой превзойдут даже аварию в Чернобыле. Лихачев подчеркнул, что если украинские силы ударят по работающему энергоблоку станции, последствия могут оказаться необратимыми и разрушительными.

Курская АЭС является одной из крупнейших атомных станций России, обеспечивая электричеством 19 областей Центрального федерального округа. Любая авария на станции может затронуть не только ближайшие регионы, такие как Курская и Брянская области, но и повлиять на соседние страны. В числе стран, которые могут пострадать от радиационного заражения, Лихачев назвал Украину, Беларусь и даже Турцию.

Брянская область, граничащая с Курской, находится в зоне особого риска. В случае аварии на атомной станции радиационное загрязнение может охватить широкие территории, включая Брянщину и соседние регионы. Лихачев подчёркивает, что масштабы угрозы могут оказаться значительно шире, чем многие предполагают, и последствия от возможного удара будут глобальными.

На фоне этих угроз Министерство обороны России продолжает активно противостоять украинским атакам на приграничные регионы. По последним данным, российские войска уничтожили ещё одну пусковую установку РСЗО MLRS американского производства, которую использовали украинские силы для обстрелов приграничных территорий, включая Курскую область. За последний месяц подобных установок было уничтожено десятки, что показывает значительные усилия по предотвращению дальнейших ударов по российским территориям.

В целом ситуация остаётся напряжённой, и атаки на приграничные регионы не прекращаются. Тем не менее, российская сторона продолжает принимать меры для защиты своих территорий и объектов инфраструктуры, включая стратегически важные объекты, такие как атомные электростанции.