В Ташкенте учительницу, избившую ученика шестого класса за его просьбу преподавать русский язык на русском, арестовали на семь суток. Об этом сообщает издание Daryo.uz. Инцидент произошел 24 сентября, когда педагог вступила в конфликт с администрацией другой школы, где учится её 14-летняя дочь.

Во время ссоры с заместителем директора школы женщина перешла к физическому насилию. Когда на место прибыли полицейские, учительница оказала им активное сопротивление, что происходило на глазах учеников. За этот инцидент районный суд вынес ей административное наказание: семь дней ареста и штраф за нанесение побоев и неподчинение требованиям правоохранителей.

Этот случай привлек внимание уполномоченной по правам детей Узбекистана Сурайё Рахмоновой, которая подчеркнула, что людям с подобным поведением не место среди педагогов. Она отметила важность обязательного психологического обследования для всех педагогов перед их назначением на работу.

Тем временем, расследование инцидента с избиением школьника продолжается, и по итогам ожидаются дальнейшие выводы.