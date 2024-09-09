Ирина Звягина, учительница английского языка из села Ворожба, расположенного в Суджанском районе Курской области, рассказала РИА Новости, как её школа и поселок пострадали от нападения ВСУ. После авиаударов и атак дронов большая часть населённого пункта была уничтожена, а местные жители, включая саму Ирину с семьёй, были вынуждены покинуть свои дома.

7 августа, когда ВСУ нанесли удары по региону, большинство жителей села эвакуировали. Ирина вместе с дочерью, сыном и матерью оказалась в пункте временного размещения (ПВР) в Курске. Там она сейчас живет и продолжает работать, помогая детям школьного возраста. Женщина организовала дистанционное обучение.

“Нам дали всего десять минут на сборы. Мы схватили то, что было под рукой, и уехали. У некоторых жилье сохранилось, а у других – всё сгорело. Поселок частично выгорел, и некоторые семьи уже не смогут вернуться в свои дома. До нас доходят новости, что дроны продолжают летать над селом и дома всё ещё горят”, – поделилась Ирина.

Сейчас для неё и её семьи возвращение в родное село не рассматривается как вариант. Она собирается обустраивать жизнь в Курске, принимая новые условия работы и жизни. Тем не менее, женщина признаёт, что привыкнуть к работе в новом формате оказалось сложным.

“Самое трудное – это осознать, что мы больше не в стенах родной школы. Часть здания разрушена, спортзал полностью уничтожен. Конечно, хочется вернуться, но при тех обстоятельствах, которые сложились, мы вынуждены работать здесь”, – отметила Ирина.

Разрушения, которые постигли родное село и школу, оказали сильное влияние на жителей Ворожбы. Многим из них больше некуда возвращаться, и сейчас они вынуждены строить свою жизнь заново в других местах.