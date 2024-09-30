Исследователи установили возрастные периоды, когда мужчины и женщины наиболее склонны к набору лишних килограммов, рассказали британские издания.

Выяснилось, что у мужчин этот процесс чаще всего начинается после 30 лет, причем в группе от 35 до 44 лет около 75% уже имеют избыточный вес или ожирение. В возрастном диапазоне от 45 до 54 лет этот показатель немного снижается до 73%. Но после 65 лет тенденция меняется — мужчины начинают терять вес, и к 75 годам только 70% из них остаются с избыточным весом.

У женщин ситуация несколько иная. Начиная с возраста 33–45 лет, уже 57% сталкиваются с лишним весом. Пик набора массы у женщин приходится на период от 55 до 74 лет, когда почти 70% страдают от ожирения или избыточного веса. После 75 лет эта цифра снижается, и только 64% женщин продолжают сохранять избыточную массу тела.

Молодые люди, как правило, меньше подвержены ожирению: среди девушек от 16 до 24 лет 38% имеют лишний вес, а среди парней этой же возрастной категории — одна треть.