Учёные Оксфордского университета пришли к выводу, что частое употребление пива может быть опаснее для здоровья, чем умеренное потребление крепких спиртных напитков. Эти данные были представлены в журнале The Lancet.

По словам доктора Тома Харрингтона, специалиста по токсикологии и наркологии, пиво часто воспринимается как более «безопасный» алкоголь. Однако ключевым фактором риска является количество потребляемого алкоголя, а не его крепость. Пиво, будучи менее крепким, обычно употребляется в больших объёмах, что негативно сказывается на работе печени и почек.

Ещё одной проблемой является высокое содержание углеводов в пиве, которое способствует быстрому набору веса и может стать причиной нарушений обмена веществ, включая диабет. Таким образом, последствия регулярного употребления пива могут быть серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

Исследование показало, что у любителей пива в крови значительно выше уровень ферментов печени и воспалительных маркеров, по сравнению с теми, кто употребляет, например, водку или виски, но в небольших количествах. Это свидетельствует о большем повреждении внутренних органов.

Кроме того, психологическая зависимость от пива развивается быстрее из-за его распространённости и ложного представления о его безвредности. Социальная приемлемость этого напитка лишь усугубляет проблему, поскольку люди не всегда осознают его потенциальную опасность.