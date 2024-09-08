Исследователи из США обнаружили, что регулярное употребление красного мяса может значительно повысить риск развития диабета второго типа. Согласно их выводам, негативно воздействует на организм как обработанный, так и необработанный продукт.

По данным исследования, достаточно всего 50 грамм ветчины или другого обработанного красного мяса, чтобы увеличить вероятность развития диабета второго типа на 15% в течение десяти лет.

100 граммов необработанного продукта, например, небольшого стейка, повышает этот риск на 10%. Даже мясо птицы, при ежедневном употреблении 100 граммов, может повысить риск на 8%, хотя эта связь оказалась менее значимой при дальнейшем анализе.

Ученые считают, что их работа предоставляет наиболее полные данные о влиянии красного мяса на развитие диабета второго типа. Это исследование подчеркивает необходимость пересмотра пищевых привычек для снижения риска.

Ранее учёные отмечали, что употребление красного мяса также связано с повышенным риском рака толстой кишки. Ограничение этого продукта в рационе могло бы помочь предотвратить тысячи случаев заболевания.