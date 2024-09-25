На Святой земле археологи обнаружили артефакт, который может пролить свет на многие вопросы древней истории Израиля. Этот необычный предмет, размером с человеческий ноготь, способен раскрыть новые сведения о верованиях и битвах древних израильтян, а также о том, каким богам они могли поклоняться.

Главным экспонатом на юбилейной конференции, посвящённой истории Иерусалима, стала маленькая печать, найденная неподалёку от Храмовой горы. Она датируется VIII веком до н. э. и изображает человеческую фигуру с крыльями, увенчанную короной. На печати выгравирована надпись на палеоеврейском языке: “Для Йехоэзера, сына Хошаягу”.

Уникальность находки заключается не только в возрасте, но и в изображении. В древнем Израиле, где господствовал строгий монотеизм, изображения людей и богов были запрещены. Однако эта печать с крылатой фигурой, возможно, свидетельствует о влиянии языческих культов на израильтян того времени.

Исследователи предполагают, что владелец печати, вероятно, был высокопоставленным лицом, возможно, чиновником в Израильском царстве. Этот штамп, как и сегодня, использовался для подтверждения собственности на различные предметы или документы.

Однако остаётся вопрос: как в государстве, где поклонялись единому Богу, появились символы, напоминающие ассирийских демонов? Один из археологов, Филип Вукосавович, поясняет, что крылатая фигура на печати имеет ярко выраженные черты ассирийского искусства. В те времена ассирийцы начали расширять своё влияние на Ближний Восток, и их культура неизбежно проникала в соседние регионы, включая Израиль.

Несмотря на то что в VIII веке до н. э. Израиль ещё не был покорён ассирийцами, соседние Финикийские города уже пали под их власть. Именно через торговые связи с Финикией израильтяне могли познакомиться с этими древними божествами.

Учёные также отмечают, что текст на печати был выгравирован позже и, возможно, добавлен самим владельцем, чтобы персонализировать этот артефакт. Это позволяет предположить, что Йехоэзер просто использовал уже готовый амулет, добавив к нему своё имя.

Интересный факт заключается в том, что имена Йехоэзера и его отца Хошаягу упоминаются в Ветхом Завете. Ветхозаветные тексты связывают их с соратниками царя Давида и с торжественным освящением стен Иерусалима. Это открытие даёт археологам новую задачу — выяснить, принадлежала ли эта печать действительно важным историческим личностям или её владелец лишь носил имя, упомянутое в священных книгах.

Исследования продолжаются, и возможно, вскоре учёные раскроют ещё одну загадку библейской истории.