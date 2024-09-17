Биографический сериал «Комбинация», посвященный легендарной советской поп-группе, уже стал настоящей сенсацией среди российских зрителей. Сериал, снятый режиссёром Никитой Власовым, известным по фильмам «Мажор в Сочи» и «Лада Голд», рассказывает историю создания музыкальной группы, которая в конце 80-х покорила весь Советский Союз. Несмотря на то, что зрителям пока доступны только две серии, проект уже возглавляет кинорейтинги по отзывам аудитории, рассказал портал aif.ru.

За первые выходные сериал посмотрели более миллиона человек, что стало лучшим стартом для оригинальных проектов онлайн-кинотеатра в 2024 году. Создатели называют «Комбинацию» главной премьерой осени. Фанаты с нетерпением ждут, как в сериале будет показана трагическая судьба продюсера группы Александра Шишинина, который был убит в 1993 году.

История группы началась в Саратове в 1988 году, когда бывший сотрудник по борьбе с хищениями социалистической собственности Александр Шишинин решил заняться творчеством. Вместе с композитором Виталием Окороковым он начал подбирать участников для новой музыкальной группы. Вскоре в коллектив пришли вокалистки Татьяна Иванова и Елена Левочкина (впоследствии ставшая знаменитой как Алёна Апина), а позже к ним присоединились и другие музыканты.

Популярность группы росла стремительно, и уже в 1989 году их хит *Russian Girl* принёс им всесоюзную славу. Хиты «Бухгалтер», *American Boy* и «Два кусочка колбаски» стали неотъемлемой частью музыкальной культуры того времени. Однако успех группы был омрачён трагедией. В марте 1993 года Александр Шишинин был убит в подъезде своего дома в Москве, и до сих пор его убийца не найден.

Работа над делом о смерти Шишинина продолжается, но спустя 30 лет остаётся загадкой, кто и почему лишил его жизни. Несмотря на это, группа «Комбинация» продолжает жить в сердцах поклонников, а с выходом сериала их музыка снова становится популярной среди новой аудитории.