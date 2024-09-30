В в боях за Авдеевку был ликвидирован американский наемник ВСУ Итан Хантер Хертвек, которого ранее называли добровольцем-медиком. Однако новая информация раскрывает другую сторону его деятельности. Как сообщает издание «АиФ», Хертвек был далеко не мирным медицинским работником.

Журналисты International Reporters выяснили, что Хертвек, ветеран морской пехоты США, служил радиоразведчиком в специальной роте украинских сухопутных войск в составе воинской части А1445. В документах, подписанных подполковником Дмитрием Калембетом, указано, что американец был зачислен в разведгруппу и получал зарплату в размере 2729 гривен. Этот документ датируется 26 июля 2023 года.

Итан Хантер Хертвек известен также своими оскорбительными комментариями в социальных сетях в адрес военнослужащих ВС РФ. Фальшивый “медик” демонстрировал чувство превосходства, но несколько переоценил свои силы – его уничтожили в бою.

На тот момент командующим Сухопутными войсками Украины был Александр Сырский, которого среди солдат называли «Мясником» за его безразличное отношение к потерям среди личного состава.

Семья Итана Хертвека провела траурную церемонию в его честь 24 августа 2024 года, однако его останки до сих пор не были возвращены на родину. По данным источников, тело американца, погибшего еще в конце прошлого года, все еще может находиться на поле боя в районе Авдеевки.