В Москве произошел необычный инцидент: в одном из фитнес-клубов ограбили мужчину на крупную сумму денег. Как сообщает источник «Известий», 11 сентября москвич потерял 2 миллиона рублей прямо во время занятий спортом.

По данным издания, мужчина приехал в фитнес-клуб на автомобиле, где встретился со своим знакомым. Этот знакомый передал ему наличные — 2 миллиона рублей. После этого потерпевший решил продолжить свой день в привычном ритме и отправился на тренировку. Он положил деньги в спортивную сумку и убрал её в шкафчик в раздевалке, как это делают многие посетители спортзалов. Однако после окончания занятий мужчину ждал неприятный сюрприз — сумка с деньгами бесследно исчезла.

После обнаружения пропажи москвич сразу же обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и начали расследование. Воры пока остаются неизвестными, но полиция уже работает над поиском подозреваемых и изучает возможные улики, включая записи камер наблюдения.

Это не первый подобный случай в Москве. Ранее, в марте 2023 года, также произошел инцидент в одном из фитнес-клубов столицы, когда жертва лишилась 1,5 миллиона рублей. Тогда полиция провела проверку, но ограбление такого рода — редкость, особенно с такими крупными суммами денег.