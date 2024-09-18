Тюлень оказался в пасти озадаченного горбатого кита

Фотография, сделанная наблюдавшим китов натуралистом, запечатлела ошарашенного тюленя во рту горбатого кита после того, как гигантское млекопитающее случайно проглотило его в водах близ Анакортеса, штат Вашингтон. Источник: Associated Press.

По словам капитана Тайлера Маккина, гастрономическая путаница началась, когда команда судна заметила птиц, преследующих косяк рыб, и горбатого кита, активно направляющегося туда. Маккин рассказал, что горбатый кит использовал классическую технику броска, когда морское животное широко раскрывает пасть и быстро плывет, заглатывая мелкую рыбу вместе с водой.

Однако вместо того, чтобы оставаться под водой и процеживать добычу через китовый ус, гигант всплыл на поверхность, принявшись открывать и закрывать рот.

Посторонний улов

После того, как кит окончательно ушел под воду, натуралисты решили внимательно посмотреть сделанные фото и видеозаписи.

«Потребовалось всего несколько секунд, чтобы найти кадры и увеличить их», – сообщил Маккин. «Вот тогда мы и увидели тюленя. Это был очень забавный момент для всех. Хотя для тюленя произошедшее, скорее всего, не было забавно».

Фотография, сделанная Брук Казанова 12 сентября, показывает тюленя, который, очевидно, также охотился на рыбу, выбирающегося наружу из нижней части китовой пасти. Капитан Маккин записал на телефон видео, на котором тюлень выскакивает из пасти кита.

«Я думаю, что подобные ситуации случаются время от времени и просто потому, что есть много других морских существ, которые также охотятся за рыбой», – заявил он.

Горбатые киты посещают море Селиш, морскую территорию между Британской Колумбией и штатом Вашингтон, во время своих миграций. В прошлом, когда на китов шла активная охота, в море Селиш их было не встретить. За последние 25 лет численность горбатых китов восстановилась, и теперь их регулярно можно увидеть во время «китовых» туров.

Капитан Маккин добавил, что кит, случайно проглотивший тюленя, известен местным натуралистам как «Зиллион».