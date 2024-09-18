Согласно пророчествам Матроны Московской, мир ждут кардинальные перемены, в которых Россия сыграет ключевую роль. Об этом сообщает издание «Медиапоток». По предсказаниям святой, Россия откажется от партнерства с Западом и обратит свое внимание на Восток, оставив Европу без поддержки.

Матрона предостерегала, что россиян ждут нелегкие испытания. Однако она уверяла, что победа будет достигнута, если народ вновь будет опираться на «три столпа русской земли»: православие, традиции предков и духовное развитие. Она также предсказывала, что без российской поддержки европейские страны окажутся в состоянии запустения, напоминая пустынные земли. Когда Россия преодолеет все испытания, враждебность европейских соседей перестанет быть угрозой.

Ранее сообщалось, что Иоанн Кронштадтский, известный своими духовными дарованиями, еще до революции предсказывал череду трудностей для России. Он упоминал 2024 год как один из важных периодов в судьбе страны.

Кроме того, ясновидящая Ванга предрекала тревожные события, связанные с третьей мировой войной. Ее предсказания вновь стали актуальны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ванга также считала, что 2024 год принесет множество мрачных событий, включая теракты и биологические атаки в Европе.