В Турции отдыхающих обвинили в некультурном поведении за шведским столом и обозвали их “свиньями”. В центре внимания при этом оказались совсем не иностранные гости, а местные посетители курортов. В турецких СМИ сотрудники отелей выразили недовольство тем, что они часто берут больше еды, чем могут съесть, а затем оставляют значительную ее часть на столах, передает портал “Турпром”.

Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное в социальных сетях. На кадрах видно, как двое турецких отдыхающих на завтраке набрали слишком много блюд, большая часть которых осталась нетронутой. В то же время европейские туристы, показанные в том же ролике, не оставили за собой ничего лишнего.

Сотрудники отелей отметили, что такие ситуации нередки.

“Многие скажут, что сами так не делают, но на практике это наблюдается довольно часто,” — заявили авторы ролика.

Они добавили, что персонал прилагает немало усилий для поддержания чистоты и комфорта, и подчеркнули, что еда на шведском столе всегда будет обновляться, поэтому нет смысла набирать больше, чем необходимо.

Также работники отелей выразили удивление тем, что для некоторых туристов главное в отдыхе — это обильное питание и напитки. “Хорошие манеры не продаются,” — резюмировали они, указывая на необходимость большей культуры поведения за столом.

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