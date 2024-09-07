Туристы все чаще выражают недовольство условиями отдыха в Турции, особенно отмечая резкий рост цен на товары и услуги. Это стало причиной того, что популярные курорты начали терять свою прежнюю привлекательность. По данным издания «Турпром», путешественники из разных стран все больше жалуются на то, что такие места, как Мармарис, теперь напоминают «города-призраки».

Британские туристы, недавно посетившие этот курорт, рассказали о своем разочаровании. По их словам, некогда оживленные пляжи и улицы опустели, а многие заведения закрылись или работают лишь частично. Они описывают отдых в Мармарисе как «пытку» из-за нехватки развлечений и завышенных цен. Рестораны и кафе либо не работают, либо предлагают ограниченное меню.

Резкий рост цен стал основной причиной такого положения дел, что вызывает опасения у многих потенциальных путешественников. Туристы, привыкшие к более доступному и комфортному отдыху на турецких курортах, все чаще поднимают вопрос о том, стоит ли возвращаться в Турцию или искать другие направления для отдыха.