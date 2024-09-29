Туристка из России, посетившая Египет, раскрыла 10 причин, по которым от жизни в этой стране “становится не по себе”. Женщина провела время не только в курортных отелях, но и окунулась в местную жизнь, и её наблюдения довольно неожиданны для туристов, привыкших к пляжам и отелям, передает издание “Турпром”.

Первое, что бросается в глаза, по её словам, это дороги. На первый взгляд, покрытие от аэропорта до гостиниц кажется приличным, но стоит углубиться в жилые районы, как открывается совсем другая картина — отсутствие асфальта, тротуаров и парковок. Многоэтажные дома соседствуют с тем, что напоминает обычные грунтовые дороги.

Вторым шоком для туристов может стать манера вождения. В Египте отсутствует чёткая система соблюдения правил дорожного движения, а светофоры встречаются так редко, что их можно включать в список местных достопримечательностей. Местные водители сами решают, кто прав, зачастую прямо на месте аварии.

Ещё одним удивительным фактом является почти полное отсутствие зелени в городах. Все ухоженные газоны и клумбы сосредоточены в туристических зонах, а за пределами курортов — это настоящая пустыня, где сложно найти что-то растущее.

Городская застройка Египта тоже может шокировать: тесные бетонные дома, часто недостроенные и обветшалые. Но мечети — безусловно, самые красивые сооружения, которые встречаются в любом городе.

Женщина также обратила внимание на культурные особенности. Египет по-прежнему разделён на мужской и женский миры. Весь быт и забота о доме возложены на женщин, в то время как мужчины занимаются работой и досугом. Даже такие позиции, как горничные или официанты, здесь чаще всего занимают мужчины.

Ещё один аспект — отношение к кошкам. Несмотря на то, что в древнем Египте их почитали, сегодня это изменилось. Кошек здесь не пускают в дома и чаще можно встретить их на улицах или у мусорных баков, где они выживают самостоятельно.

Особое внимание туристка уделила египетским традициям в семейной жизни. Брак здесь считается делом скорее деловым, чем романтическим. Жених должен предоставить махр — определённое количество золота или жилья, а невеста отвечает за обустройство дома.

Ещё одной необычной деталью стали местные рынки. Хлеб продаётся прямо на улицах, без упаковки, что может смутить туристов. А мясные лавки выставляют туши животных прямо на тротуаре, рядом с проходящими людьми.

Завершающий факт — это одежда мужчин. В Египте многие носят традиционные длинные рубахи — галабеи или таубы, что может удивить тех, кто привык к классической одежде.