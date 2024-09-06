В Турции подбили предварительные итоги туристического сезона и выяснили, что он стал одним из самых сложных для владельцев магазинов и ресторанов на турецких курортах за последние 30 лет. Об этом сообщил председатель Палаты продавцов и ремесленников Кемера Болат Унсал. Он отметил, что для бизнеса ситуация даже хуже, чем в годы пандемии, когда туристический поток был ограничен по всему миру.

Согласно данным, за первые семь месяцев 2024 года Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов. Хотя это значительная цифра, она на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот спад стал серьёзным ударом по индустрии, особенно на фоне высоких ожиданий. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучивал амбициозные планы: к концу года страна рассчитывает принять около 60 миллионов туристов и заработать 60 миллиардов долларов.

Однако реальность оказалась более суровой. По словам Унсала, доходы владельцев магазинов и других торговых предприятий снизились на 60% по сравнению с предыдущим годом. В дополнение к снижению туристического потока, на ситуацию сильно влияют растущие цены, включая высокие оптовые расценки на товары, что делает торговлю ещё менее прибыльной.

Проблемы с заполняемостью отелей и снижением посещаемости ресторанов не ограничиваются только одним регионом. Глава Ассоциации предпринимателей и промышленников Бодрума Неслихан Назлыоглу рассказала, что курорты Эгейского моря, такие как Бодрум, также страдают из-за высоких цен. Многие отели остаются частично пустыми, несмотря на то, что туристический сезон в разгаре.

Ситуацию ухудшает и конкуренция с греческими островами, куда всё чаще предпочитают отправляться туристы из-за более привлекательных цен. Хамит Кук, представитель Ассоциации туроператоров Турции, ранее отметил, что местные туристы избегают поездок на курорты вроде Бодрума из-за экономического кризиса, который также оставляет рестораны полупустыми.

Таким образом, несмотря на попытки Турции вернуть туристов и восстановить индустрию после пандемии, текущий сезон показал, что экономические вызовы и высокий уровень цен серьёзно подрывают положение местного бизнеса, ставя его в ещё более сложные условия.