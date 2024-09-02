Байкал – жемчужина России, место, которое мечтают посетить многие. Но высокие цены на отдых могут отпугнуть даже самых отчаянных путешественников. Почему же так дорого и можно ли найти способы сэкономить? На эти вопросы ответила турэксперт Евгения Найденова.

Высокая стоимость отдыха на Байкале обусловлена несколькими факторами. Во-первых, строительство в этом регионе обходится недешево. Один квадратный метр жилья может стоить более 50 тысяч рублей! Во-вторых, инфраструктура пока развита слабо, что сказывается на логистике и ценах на услуги. Все это неизбежно отражается на стоимости путевок.

Конечно, в пик сезона цены на проживание действительно кусаются. Номер на двоих со всеми удобствами может стоить от 15 до 20 тысяч рублей в сутки! Однако, если вы готовы приехать на Байкал в “низкий” сезон, то сможете найти жилье в два-три раза дешевле.

Самые высокие цены – зимой, когда озеро превращается в сказочную ледяную страну. Летом же туристов меньше, и цены становятся более демократичными.

Но не стоит отчаиваться, если бюджет ограничен. Есть способы сэкономить на поездке на Байкал. Например, можно выбрать проживание в модульных домиках, которые сейчас активно строятся в регионе. Или отправиться в путешествие самостоятельно, без помощи туроператоров. В этом случае можно остановиться в бюджетном жилье или даже разбить палатку на берегу озера. А передвигаться по окрестностям можно на обычных маршрутках, что значительно дешевле трансфера.

Байкал – это место, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни. И даже если бюджет ограничен, не отказывайте себе в этом удовольствии. Планируйте поездку заранее, выбирайте “низкий” сезон и не бойтесь самостоятельных путешествий. Тогда вы сможете насладиться красотой Байкала, не потратив целое состояние.