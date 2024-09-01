Туалетная привычка, которая вызывает геморрой

Если у вас никогда не было геморроя, вам очень повезло. Если у вас был геморрой, то вы слишком хорошо знакомы с экстремальным дискомфортом, возникающим из-за этого недуга. Назовем одну из современных привычек, способствующих этому заболеванию. Источник: Huffpost.

Если вам нравится устраиваться поудобнее с хорошей книгой, а чаще всего со смартфоном, когда направляетесь в туалет, то для вас есть информация: это священное время может повысить вашу склонность к геморрою.

Неправильное поведение

«Геморрой – это переполненные кровью кровеносные сосуды в нижней части прямой кишки и анусе. Хотя эти кровеносные сосуды имеются у всех, они становятся симптоматичными лишь при увеличении или воспалении, что может произойти из-за нескольких факторов», – объяснил гастроэнтеролог Дэвид Шварцбаум.

«Одной из распространенных причин является долговременное сидение на унитазе. Это приводит к геморрою потому, что когда попа человека находится в полости сиденья унитаза, кровь скапливается в самой низкой точке, вызывая повышенное давление в кровеносных сосудах в области ануса».

Доктор Прасун Шах, гастроэнтеролог из техасской медсети Memorial Hermann, добавил, что при длительном сидении на унитазе сила тяжести начинает работать против вас, что приводит к ухудшению кровообращения.

«Продолжительное нахождение на унитазе может ухудшить приток-отток крови к ректальной области, что приведет к скоплению крови в венах и их расширению», – пояснил он.

Хотя длительное посещение туалета может вызвать геморрой, слишком усиленное натуживание во время дефекации также способствует развитию этого же болезненного состояния, и поэтому не является лучшим способом сократить время, проводимое на унитазе.

«Попытка «вытолкнуть» стул также увеличивает давление в аноректальных кровеносных сосудах и является еще одной распространенной причиной геморроя», – сообщил доктор Шварцбаум. «Я обычно советую своим пациентам, когда они чувствуют позывы к дефекации и направляются в туалет, избегать натуживания, а если им не удается облегчиться в это время, то встать и попробовать еще раз позже, когда позыв возникнет вновь».

Гастроэнтеролог дал рекомендации по оптимальному времени нахождения в туалете.

«Я бы посоветовал ограничить дефекацию максимум 10-15 минутами, чтобы снизить риск геморроя», – заявил Шварцбаум. «Я также советую пациентам избегать прокрутки на телефоне или чтения на унитазе, поскольку на это уходит времени больше необходимого. Если вам нужно отдохнуть от остального мира, лучше сядьте на крышку унитаза».

О профилактике геморроя

Если вы сейчас думаете: «Погодите-ка, я не сижу на унитазе подолгу, но у меня все равно был геморрой», то не волнуйтесь – привычка долго сидеть н унитазе не единственная причина.

«Лучший способ избежать геморроя – пить много жидкости, соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки, заниматься спортом и избегать чрезмерного натуживания во время дефекации», – сообщил доктор Джордж Павлоу, гастроэнтеролог из «Ассоциации гастроэнтерологов Нью-Джерси».

Доктор Шварцбаум поддержал коллегу, отметив, что профилактика запоров также является ключом к профилактике геморроя.

«Все начинается со здорового питания, и самое главное, 25-30 граммов клетчатки в день и адекватной гидратации», – сказал он. «Если этого недостаточно, может потребоваться использование размягчителей стула или, иначе, слабительных. И, как уже говорилось ранее, избегание длительного сидения на унитазе, а также регулярные физические упражнения, как было показано, предотвращают геморрой».

Доктор Прасун Шах посоветовал также не откладывать дефекацию, если это возможно.

«Удерживание стула может сделать его более сухим и затруднить прохождение», – пояснил он. «Следует также должны работать над тем, чтобы поддерживать анальную область в чистоте, чтобы предотвратить раздражение. Более правильно использовать влажные салфетки или воду вместо сухой туалетной бумаги, если это возможно. Когда сидите на унитазе, воспользуйтесь подставкой для ног, чтобы слегка приподнять ноги. Это может помочь достичь более естественного положения «на корточках», что облегчит прохождение стула без напряжения».

Геморрой – это совсем не весело, а в некоторых случаях он просто неизбежен (спросите у женщин, бывавших беременными). Но с правильными изменениями в образе жизни и меньшим количеством времени, проведенного в туалете за скроллингом в соцсетях, вы сможете сделать геморрой менее частым явлением.

Если вы столкнулись с геморроем или это заболевание приобрело у вас хронический характер, обязательно сообщите об этом своему врачу. Доктор поможет вам выявить первопричину, а также составит план лечения и профилактики, подходящий именно вам.