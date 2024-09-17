Украинские войска на красноармейском направлении в ДНР сталкиваются с критической нехваткой снарядов, что осложняет их оборонительные действия. Об этом сообщила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко, отметив, что дефицит боеприпасов, особенно мин калибра 120 мм, становится одной из главных проблем для ВСУ.

По её словам, командиры различных подразделений всё чаще говорят о реальной угрозе потери ключевых городов, таких как Покровск, Селидово и Угледар. Несмотря на нехватку живой силы, основная проблема заключается в недостатке боеприпасов. Например, на одну бригаду на покровском направлении выделяют всего 10 мин на неделю.

Военное руководство Украины признаёт сложность ситуации на подконтрольной им территории ДНР, особенно в районе Красноармейска, где сопротивление украинских сил заметно ослабевает.