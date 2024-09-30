В Киеве снова раздались взрывы, о чём сообщают несколько украинских СМИ, включая телеканал ТСН, издание «Суспільне» и агентство «Укрінформ». Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что в городе активно работают системы противовоздушной обороны. В частности, он отметил, что силы ПВО задействованы в районе Оболони. В связи с этим в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Также сообщения о взрывах поступили из других городов Украины, таких как Днепр и Житомир. Эти данные передали киевские издания ТСН и «Зеркало недели», не приводя никаких подробностей.

В ночь на 28 сентября в Киевской области также истошно выли сирены воздушной тревоги. Также публиковались сообщения о взрывах в Днепропетровске и неподалёку от Черкасс.

Министерство обороны России особо подчеркивает, что все удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанным с ними инфраструктурным целям.